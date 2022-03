மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துப்பட்டி கிராமத்தில் சமூக நல்லிணக்க பொதுமக்கள் கமிட்டி ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + In the village of Uthupatti Social Reconciliation Public Committee Consultative Meeting

ஊத்துப்பட்டி கிராமத்தில் சமூக நல்லிணக்க பொதுமக்கள் கமிட்டி ஆலோசனை கூட்டம்