மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஊழியர் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு; தமிழக அரசின் முதன்மை செயலர் திண்டுக்கல் கோர்ட்டில் சாட்சியம் + "||" + Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu testified in DINDIGUL Court

அரசு ஊழியர் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கு; தமிழக அரசின் முதன்மை செயலர் திண்டுக்கல் கோர்ட்டில் சாட்சியம்