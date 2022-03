மாவட்ட செய்திகள்

அறுவடைக்கு தயாரான 400 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் சாய்ந்தன + "||" + 400 acres of paddy fields ready for harvest were submerged in water

அறுவடைக்கு தயாரான 400 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் சாய்ந்தன