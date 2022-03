மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் பலத்தகாற்று வீசியதால் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லைமணமேல்குடி மீன்மார்க்கெட் வெறிச்சோடியது + "||" + Folk boat fishermen did not go fishing

கடலில் பலத்தகாற்று வீசியதால் நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லைமணமேல்குடி மீன்மார்க்கெட் வெறிச்சோடியது