மாவட்ட செய்திகள்

திருப்புறம்பியம் சாட்சிநாதர் கோவில் தேர் சீரமைக்கப்பட்டு தேரோட்டம் நடத்தப்படும் + "||" + The Thirupurambiam Satchinathar Temple Chariot will be refurbished and the procession will be conducted

திருப்புறம்பியம் சாட்சிநாதர் கோவில் தேர் சீரமைக்கப்பட்டு தேரோட்டம் நடத்தப்படும்