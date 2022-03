மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சிகளில் உள்ள நூலகங்கள் சிறப்பாக செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -அமைச்சர் கே.ஆர்.பெரியகருப்பன் பேச்சு

