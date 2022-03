மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி கணக்கு மற்றும் பான் கார்டு விவரம் சரிபார்ப்பதாக கூறி கோவையை சேர்ந்த 3 பேரிடம் நூதன முறையில் ரூ.13 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்