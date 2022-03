மாவட்ட செய்திகள்

மாநகராட்சி தேர்தலில் போட்டியிட்ட 778 வேட்பாளர்கள் தேர்தல் செலவின கணக்கை 23-ந் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது + "||" + Order to file the Election Expenditure Account by the 23rd

