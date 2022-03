மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் அருகேகொட்டகையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 1 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் + "||" + Near Tindivanam Seizure of 1 ton of ration rice stored in the shed

திண்டிவனம் அருகேகொட்டகையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 1 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்