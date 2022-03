மாவட்ட செய்திகள்

100 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி அழுகின + "||" + 100 acres of paddy fields were submerged and rotted

100 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி அழுகின