மாவட்ட செய்திகள்

மது வாங்கி கொடுத்து தொழிலாளியிடம் ஏ.டி.எம்.கார்டை பறித்து பணம் அபேஸ் + "||" + Abbas snatched the ATM card from the worker who bought the liquor

மது வாங்கி கொடுத்து தொழிலாளியிடம் ஏ.டி.எம்.கார்டை பறித்து பணம் அபேஸ்