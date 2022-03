மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாது திட்டத்தில் பா.ஜனதா அரசியல் செய்கிறது-வீரப்ப மொய்லி + "||" + The BJP is politicizing the Meghadau project Veerappa Moily charge

மேகதாது திட்டத்தில் பா.ஜனதா அரசியல் செய்கிறது-வீரப்ப மொய்லி