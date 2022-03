மாவட்ட செய்திகள்

தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கைதிகளின் மனஅழுத்தத்தை போக்க முடியும் + "||" + Prisoners can get rid of stress

தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கைதிகளின் மனஅழுத்தத்தை போக்க முடியும்