மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம். கார்டுகள் முடக்கப்பட்டதால்உக்ரைனில் பணம் இன்றி உணவுக்கு மிகவும் சிரமப்பட்டோம்தாயகம் திரும்பிய விராலிமலை மாணவர் பேட்டி + "||" + In Ukraine we had a hard time getting food without money

ஏ.டி.எம். கார்டுகள் முடக்கப்பட்டதால்உக்ரைனில் பணம் இன்றி உணவுக்கு மிகவும் சிரமப்பட்டோம்தாயகம் திரும்பிய விராலிமலை மாணவர் பேட்டி