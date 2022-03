மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் அறிவிக்க வேண்டும் + "||" + The new district is to be announced with Seyora as the headquarters

செய்யாறை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டம் அறிவிக்க வேண்டும்