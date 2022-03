மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்காடு அருகே சாமி ஊர்வலத்தின்போது பள்ளி தூண் இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் பலி + "||" + One person was killed when a school pillar collapsed during a Sami procession

ஆற்காடு அருகே சாமி ஊர்வலத்தின்போது பள்ளி தூண் இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் பலி