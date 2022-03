மாவட்ட செய்திகள்

தரமற்ற கழிவறை கட்டினால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்-மந்திரி ஈசுவரப்பா எச்சரிக்கை + "||" + Action against the authorities for building substandard toilets Minister Eeswarappa warns in Assembly

தரமற்ற கழிவறை கட்டினால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்-மந்திரி ஈசுவரப்பா எச்சரிக்கை