மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீருக்காக 55 அடி ஆழம் கிணறு தோண்டியும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை-வயதான தம்பதி வேதனை + "||" + A 55 feet deep well was dug for drinking water but no water was available Aging couple pain

குடிநீருக்காக 55 அடி ஆழம் கிணறு தோண்டியும் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை-வயதான தம்பதி வேதனை