மாவட்ட செய்திகள்

பேரூர் அருகே காதல் திருமணம் செய்த புதுப்பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டார்‌. இது குறித்து ஆர்.டி.ஓ. விசாரணை நடந்து வருகிறது + "||" + Suicide of a newlywed who married for love

