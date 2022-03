மாவட்ட செய்திகள்

கட்டாய நில எடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் மேற்கு புறவழிச்சாலை திட்டத் துக்கு இழப்பீடு வழங்கி நிலம் கையகப்படுத்தப்படும் என்று வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் + "||" + To the West Bypass Project Land will be taken by providing compensation

கட்டாய நில எடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் மேற்கு புறவழிச்சாலை திட்டத் துக்கு இழப்பீடு வழங்கி நிலம் கையகப்படுத்தப்படும் என்று வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்