மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் குடிநீர் ஏடிஎம் எந்திரங்கள் செயல்படாததால் சுற்றுலா பயணிகள் அவதி + "||" + Tourists suffer due to non-functioning of drinking water ATMs in Ooty

ஊட்டியில் குடிநீர் ஏடிஎம் எந்திரங்கள் செயல்படாததால் சுற்றுலா பயணிகள் அவதி