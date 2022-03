மாவட்ட செய்திகள்

கரும்பு சாகுபடிக்காக விவசாயி வடிவமைத்த எந்திரம் குறித்த செயல்விளக்கம் + "||" + Demonstration of a machine designed by a farmer for sugarcane cultivation

கரும்பு சாகுபடிக்காக விவசாயி வடிவமைத்த எந்திரம் குறித்த செயல்விளக்கம்