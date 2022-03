மாவட்ட செய்திகள்

கழிவறையில் வைத்து பள்ளி மாணவியை கற்பழித்த வழக்கு; ஆசிரியருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை + "||" + The teacher was sentenced to 20 years in prison

