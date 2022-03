மாவட்ட செய்திகள்

கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று கோவையில் நடந்த தென்மண்டல துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி மூலம் பேசினார் + "||" + Education should be transferred to the state list

