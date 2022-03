மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு பெற்றோர் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் உதவியாக இருக்க வேண்டும்முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை + "||" + Parental local representatives should assist in the development of the school Primary Education Officer Advice

பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு பெற்றோர் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் உதவியாக இருக்க வேண்டும்முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை