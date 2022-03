மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் கொள்கையை கண்டித்து 28 மற்றும் 29ந் தேதிகளில் நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்தம் + "||" + Nationwide strike on the 28th and 29th to condemn the policy of the Central Government

