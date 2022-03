மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் அறிவுரையின்படி, பொதுமக்கள் விரும்பும் வகையில் காவல்துறை செயல்படும் என்று நகர போலீஸ் கமிஷனர் பிரதீப்குமார் கூறினார் + "||" + The police will act as the people want

முதல்-அமைச்சரின் அறிவுரையின்படி, பொதுமக்கள் விரும்பும் வகையில் காவல்துறை செயல்படும் என்று நகர போலீஸ் கமிஷனர் பிரதீப்குமார் கூறினார்