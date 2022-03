மாவட்ட செய்திகள்

கம்பம் அரசு பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு காலாவதியான சத்து மாத்திரைகள் வினியோகம் + "||" + At kampam Government School Distribution of expired nutritional tablets to students

கம்பம் அரசு பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு காலாவதியான சத்து மாத்திரைகள் வினியோகம்