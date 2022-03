மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் இருந்து கர்நாடகத்துக்கு கடத்த முயன்ற 35 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்-தப்பி ஓடிய 4 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Seizure of 35 tonnes of ration rice smuggled from Salem to Karnataka

சேலத்தில் இருந்து கர்நாடகத்துக்கு கடத்த முயன்ற 35 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்-தப்பி ஓடிய 4 பேருக்கு வலைவீச்சு