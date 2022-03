மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் செவ்வாய்க்கிழமை குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம்; ஆணையாளர் சாருஸ்ரீ + "||" + Drinking water supply cut off in Thoothukudi on Tuesday

தூத்துக்குடியில் செவ்வாய்க்கிழமை குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம்; ஆணையாளர் சாருஸ்ரீ