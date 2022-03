மாவட்ட செய்திகள்

நத்தமாக மாற்றம் செய்து பட்டா வழங்க வேண்டும் + "||" + convert the housing land to get patta tirumavavalan seeks to govt

நத்தமாக மாற்றம் செய்து பட்டா வழங்க வேண்டும்