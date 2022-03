மாவட்ட செய்திகள்

இந்திய தேசிய கொடியுடன் வந்ததால் பாதுகாப்பாக திரும்பினோம். திருப்பத்தூர் மாணவர் பேட்டி + "||" + We returned safely with the Indian national flag

இந்திய தேசிய கொடியுடன் வந்ததால் பாதுகாப்பாக திரும்பினோம். திருப்பத்தூர் மாணவர் பேட்டி