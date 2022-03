மாவட்ட செய்திகள்

பந்தலூர் அருகே சாலையோரம் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Public demand for construction of roadside barrier near Pandharpur

