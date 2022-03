மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர்களும், முதல்-அமைச்சர்களும் மக்களுக்கான இணைப்பு பாலமாக இருக்க வேண்டும் + "||" + Governors and first-ministers should be the connecting bridge for the people

கவர்னர்களும், முதல்-அமைச்சர்களும் மக்களுக்கான இணைப்பு பாலமாக இருக்க வேண்டும்