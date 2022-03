மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் விழாவில் ஒயிலாட்டம் ஆடிய முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி + "||" + Former Minister SB Velumani playing oyilattam at the temple function

கோவில் விழாவில் ஒயிலாட்டம் ஆடிய முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி