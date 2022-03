மாவட்ட செய்திகள்

பின்னத்தூர் சிவன் கோவிலில் மூலவர் மீது சூரிய ஒளி விழுந்ததுபக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + At the Pinnathur Shiva Temple Sunlight fell on the source Devotees darshan

பின்னத்தூர் சிவன் கோவிலில் மூலவர் மீது சூரிய ஒளி விழுந்ததுபக்தர்கள் தரிசனம்