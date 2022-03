மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமித்து கட்டிய வீடுகளை தாங்களாகவே இடித்து அகற்றிய பொதுமக்கள் + "||" + The civilians who demolished the occupied houses themselves

ஆக்கிரமித்து கட்டிய வீடுகளை தாங்களாகவே இடித்து அகற்றிய பொதுமக்கள்