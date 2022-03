மாவட்ட செய்திகள்

தேக்வாண்டோ போட்டியில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் இரண்டாம் இடம் + "||" + Public school students placed second in the taekwondo competition

தேக்வாண்டோ போட்டியில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் இரண்டாம் இடம்