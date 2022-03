மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.60 லட்சத்தில் புதிய உழவர் சந்தை- கலெக்டர் விஷ்ணு அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Collector Vishnu laid the foundation stone for a new farmers' market at a cost of Rs 60 lakh

