மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாது அணைக்காக கர்நாடகாவில் பாதயாத்திரை: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்காதது ஏன்?-அண்ணாமலை கேள்வி + "||" + Megha Dadu Dam issue : Why chief Minister MK Stalin did not condemn it? -Annamalai Question

மேகதாது அணைக்காக கர்நாடகாவில் பாதயாத்திரை: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவிக்காதது ஏன்?-அண்ணாமலை கேள்வி