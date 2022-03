மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடிகள் இருப்பதால் பாசன சங்க தலைவர் தேர்தலை தள்ளிவைக்க வேண்டும் + "||" + The Irrigation Association president should postpone the election as there are irregularities in the voter list

வாக்காளர் பட்டியலில் குளறுபடிகள் இருப்பதால் பாசன சங்க தலைவர் தேர்தலை தள்ளிவைக்க வேண்டும்