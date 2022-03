மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த முகமது ஷாநவாஸ் எம்.எல்.ஏ. + "||" + After hearing complaints from the public, Mohammad Shahnawaz MLA

பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்த முகமது ஷாநவாஸ் எம்.எல்.ஏ.