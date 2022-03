மாவட்ட செய்திகள்

போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களுக்காக547 நூலகங்களுக்கு பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள் வினியோகம் + "||" + For young people preparing for competitive exams Distribution of school textbooks to 547 libraries

போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் இளைஞர்களுக்காக547 நூலகங்களுக்கு பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள் வினியோகம்