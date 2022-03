மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்துகடலூரில் விவசாய சங்கத்தினர் போராட்டம்ஊர்வலத்திற்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு + "||" + Condemning the Karnataka government for trying to build a dam in Meghadau Farmers' Union protest in Cuddalore The police refused to allow the police to the procession

மேகதாதுவில் அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்துகடலூரில் விவசாய சங்கத்தினர் போராட்டம்ஊர்வலத்திற்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு