மாவட்ட செய்திகள்

வடமாநில சுற்றுலா பயணிகள் உள்பட 7 பேர் காயம் + "||" + Seven people were injured, including tourists from the North

வடமாநில சுற்றுலா பயணிகள் உள்பட 7 பேர் காயம்