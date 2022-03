மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் வராததை கண்டித்து ஒன்றிய அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + The public besieged the Union office condemning the lack of drinking water

குடிநீர் வராததை கண்டித்து ஒன்றிய அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை