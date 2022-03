மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் காளைகளுடன் போராட்டம் + "||" + Struggle with bulls in front of the Collector's Office seeking permission for Jallikkattu

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் காளைகளுடன் போராட்டம்