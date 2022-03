மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அலுவலகங்களில் ஊழியர்கள் செல்போன் பயன்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது-மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Madurai iCourt order not to allow employees to use cell phones in government offices

அரசு அலுவலகங்களில் ஊழியர்கள் செல்போன் பயன்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது-மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு