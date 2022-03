மாவட்ட செய்திகள்

நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் செலவினங்களை குறைக்க வேண்டும்அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பேச்சு + "||" + Municipalities need to cut costs in municipalities Minister Mano Thankaraj's speech

நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் செலவினங்களை குறைக்க வேண்டும்அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பேச்சு