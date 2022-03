மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் நம்பர் பிளேட்டுக்கு பதிலாகஎம்.ஆர்.காந்தி எம்.எல்.ஏ.வின் பேரன் என்ற அறிவிப்புடன் வலம் வரும் வாலிபர் + "||" + Replace the number plate on the motorcycle The young man who comes with the announcement of being the grandson of MR Gandhi MLA

